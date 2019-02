Apple entlässt 190 Mitarbeiter

Apple hat offiziell angekündigt, insgesamt 190 Stellen bei der Sparte für autonomes Fahren zu streichen. Eine entsprechende Mitteilung ging nun an die lokalen Behörden in Kalifornien. Laut Medienberichten sollen hauptsächlich Techniker (124 der Stellen) betroffen sein. Beschäftigt sind die Standorte Santa Clara und Sunnyvale, die Entlassungen werden am 16. April wirksam, wie der San Francisco Chronicle berichtet.

Bereits im Jänner hatte ein Sprecher nach einem entsprechenden Medienbericht bestätigt, dass es Kündigungen gegeben habe. Über das genaue Ausmaß wurde damals aber nur spekuliert.

Titan

Das Autoprojekt trägt die Bezeichnung Titan. Einige der dort beschäftigten Angestellten werden in anderen Bereiche des Unternehmens versetzt, um dort an Projekten zu arbeiten.

Apples Projekt rund um selbstfahrende Autos wurde bereits in der Vergangenheit mehrfach umstrukturiert und sorgte für einige Spekulationen. So wollte Apple angeblich ursprünglich ein eigenes Auto bauen, hat sich später aber auf die Entwicklung von Software fokussiert. Wie es mit Projekt Titan nun weitergeht, ist noch unklar.