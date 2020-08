Apple: Facebook darf in seiner App nicht die Wahrheit sagen

„Wir sollten jetzt mehr denn je die Möglichkeit haben, Leuten zu erklären, wo das Geld, das sie kleinen Unternehmen bezahlen, eigentlich hinfließt“, hieß es in einem Statement von Facebook. Eigentlich hätte das Social-Media-Unternehmen Apple gebeten, in diesem Fall ganz auf die 30-Prozent-Abgabe zu verzichten, sagte das Unternehmen gegenüber Reuters. Apple habe dies abgelehnt, so Facebook.

Google Play Store umgehen

Android Nutzer hätten eine ähnliche Meldung erhalten sollen. In Ländern, in denen Facebook Pay verfügbar ist, kann Facebook diesen Dienst nutzen und so die Abgabe an den Google Play Store, der ebenfalls 30 Prozent einbehält, umgehen. Hier wollte man die Information einblenden, dass Facebook keinen Anteil der Einnahmen erhält.

Laut Reuters fehlt aber auch diese Information. Anders als bei Apple-Geräten können Apps bei Android auch aus anderen Quellen neben dem Google Play Store geladen werden und umgehen so die Abgabe.

Kritik an Apple nimmt zu

Facebook gibt an, anderweitig in ihrer App über die 30-Prozent-Abgabe zu informieren zu wollen. Wie das allerdings funktionieren soll, obwohl Apple das klar verbietet, hat Facebook nicht mitgeteilt. Wie The Verge berichtet, verbietet Apple auch anderen Unternehmen wie Netflix und Spotify, Nutzer darüber aufzuklären, dass sie Zahlungen auch über den Computer tätigen könnten. Spotify hat Apple ebenfalls kritisiert. Das schwedische Unternehmen hat Beschwerde eingereicht, die von der EU-Kommission geprüft wird.