Mit Fortnite gegen Apple und Google: Was hinter Epics Plan steckt

Fortnite ist mit 350 Millionen Spielern weltweit derzeit eines der erfolgreichsten Games auf dem Markt. Das Spiel selbst ist kostenlos, die 1,8 Milliarden US-Dollar Umsatz, die Entwickler Epic Games laut der Analysten von Superdata 2019 verdiente, wurden über sogenannte Microtransactions gemacht. Dabei können sich Nutzer beispielsweise Outfits und andere kosmetische Gegenstände kaufen. Gelockt wird hier durch Inhalte von Marvel, Star Wars oder Stranger Things.

Seit 2018 ist das Spiel neben PC und Konsole auch für Smartphones erhältlich. Hier knackte Epic im Mai die magische Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz nur auf mobilen Geräten. Darauf ruhte man sich aber nicht aus, denn Epic hat sich schon länger den Ruf eines Unruhestifters erarbeitet und den scheint das Unternehmen auch behalten zu wollen.

Konkurrenz schaffen

So hatte man 2018 einen eigenen digitalen Spielestore veröffentlicht, der dem Marktführer Steam eine echte Konkurrenz bieten sollte. Mit zahlreichen Exklusivdeals fiel Epic allerdings schnell in der Gunst der Spieler. Viele haben daher ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Epic, nicht selten hört man einen Aufruf zum Boykott des Unternehmens. Epic versprach Entwicklern, lediglich 12 Prozent der Einnahmen einzustecken, bei Steam müssen Entwickler 30 Prozent abgeben. Inzwischen können Spieler nun einfach nach dem besten Angebot in vielen Stores schauen – kein schlechter Deal für alle Beteiligten.

Nun hat Epic diesen Stunt auf ein ganz neues Level gehoben, das deutlich weitreichendere Konsequenzen haben könnte. Wer ein Spiel in den Google Play Store oder den App Store von Apple hochlädt, verpflichtet sich dazu, die Regeln der beiden Unternehmen einzuhalten. Und diese besagen, dass die Storebetreiber jeweils 30 Prozent der Käufe erhalten, die Nutzer über die App tätigen.

Eigenes Bezahlsystem verstößt gegen Regeln

Damit musste Epic 300 Millionen US-Dollar von der auf mobilen Geräten verdienten Milliarde abgeben. Da bleiben trotzdem 700 Millionen Dollar übrig, also wird Epic sicherlich nicht arm. Zudem sind die beiden App-Stores die größte und wichtigste Pforte für Nutzer, nach neuen Spielen zu suchen. Dieses Angebot kann nicht kostenlos sein, denn auch ein Store muss technisch einwandfrei funktionieren und verwaltet werden.

Epic führte aber plötzlich ein Bezahlsystem für seine Fortnite-App ein, dass die App Stores und damit auch die 30-Prozent-Abgabe umgeht. Wer etwas im Store kaufen wollte, konnte auswählen, ob es über Google Play bzw. Apple oder den Epic Store abgewickelt werden soll. Im Epic Store war der Kauf günstiger. Wenig überraschend wurden die Apps daraufhin aus den Stores von Google und Apple entfernt, da dieses Vorgehen eindeutig gegen deren Richtlinien verstößt. Das war von Epic geplant.