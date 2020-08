Fortnite-Macher Epic Games legt sich mit Apple und Google an

Mit seinem Battle-Royal-Spielehit Fortnite hat Epic Games eines der erfolgreichsten Spiele der letzten Jahre im Holster und tritt damit selbstbewusst zu einem Duell mit Apple und Google an. Wie Vox berichtet, will das Unternehmen keine 30-Prozent-Gebühr mehr an die Betreiber der Mobil-Betriebssysteme iOS und Android zahlen, wenn Spieler In-Game-Währung kaufen. Die "V-Bucks" für Fortnite können Spieler deshalb nun entweder über App Store und Google Play beziehen oder direkt von Epic - mit Rabatt. Epic Games nennt das "Fortnite Mega Drop".

Nicht mehr nach Regeln spielen

App-Entwicklern ist die 30-Prozent-Gebühr, die Apple und Google bei sämtlichen Verkäufen über ihre jeweiligen App-Plattformen verlangen, schon lange ein Dorn im Auge. Lediglich besonders große Dienste-Anbieter wie Netflix oder Spotify können es sich erlauben, diesbezügliche Nutzungsbedingungen von Apple und Google zu umgehen. Sie lotsen Nutzer stattdessen auf ihre Webseiten, um Abonnements abzuschließen. Mit seiner Ankündigung hat Epic Games nun klargestellt, dass es nicht mehr nach den Regeln der "Big Tech"-Firmen spielen will.