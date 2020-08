Apple und Google werfen Fortnite raus

Apple verwies darauf, dass Epic gegen die App-Store-Regeln verstoßen habe. „Sie gelten gleichermaßen für jeden Entwickler und dienen dazu, den Store sicher für unsere Nutzer zu halten.“ Epic habe die neue Funktion mit der Absicht eingeführt, die Richtlinien zu verletzen.

Apple und Google führen Sicherheitsgründe an

Apple verweist stets darauf, dass man mit der Vorgabe, die In-App-Käufe über das System der Plattform abwickeln zu müssen, die Kunden vor Betrug schützen wolle. Zugleich ist es einigen Abo-Diensten wie etwa Netflix erlaubt, Verträge mit Nutzern auf ihren eigenen Websites abzuschließen. Die Nutzer können sich dann auf ihren iPhones und iPads einloggen - und für die Anbieter wird keine Abgabe an Apple fällig.

Auch Google verwies in einer ersten Reaktion auf Sicherheitsgründe. Spieleentwickler, die sich für die Nutzung des Play Store entscheiden, müssten einheitliche Richtlinien befolgen, die den Store für Nutzer sicher machen, heißt es in einem Statement, das der Konzern gegenüber The Verge abgab. Fortnite sei zwar weiterhin für das Betriebssystem Android verfügbar, könne aber nicht mehr aus dem Play Store geladen werden, da es gegen die Richtlinien verstoße. Man wolle jedoch die Diskussion mit Epic fortsetzen und Fortnite wieder in den Google Play Store zurückbringen.

Epic hatte das Spiel bereits im August 2018 aus dem Play Store entfernt und es direkt vertrieben. 18 Monate später gab der Entwickler aber klein bei und bot Fortnite wieder über den Play Store an.