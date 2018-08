Fortnite für Android erscheint nicht im Google Play Store

Schon bald soll das Erfolgsspiel „Fortnite Battle Royale“ auch für Android verfügbar sein. Vorerst voraussichtlich nur für Samsungs kommendes Galaxy Note 9, das am Donnerstag in New York präsentiert wird und am 24. August in den Handel kommen soll. Einen Monat später soll der Online-Shooter auch auf anderen Android-Geräten gespielt werden können. Im Google Play Store wird er aber nicht veröffentlicht, wie der Publisher Epic Games vor kurzem bestätigte.

Gegenüber US-Medien sagte Epic-Chef Tom Sweeney, dass das Spiel nur über die Website des Unternehmens heruntergeladen werden könne. Man wolle eine direkte Beziehung zu den Kunden pflegen, so Sweeney.