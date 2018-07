Fortnite für Android soll exklusiv für Galaxy Note 9 kommen

Das Note 9 soll einem Leak zufolge dann ab 24. August verkauft werden. Falls sich dieses Datum als korrekt herausstellt, wird Fortnite für Android also bis 24. September offiziell nur auf dem Samsung-Handy verfügbar sein, bevor es dann einer breiteren Masse zugänglich gemacht wird.

In-Game-Währung

Den Leaks zufolge will Samsung Fortnite-Fans auch mit V-Bucks für In-App-Käufe locken. Wer das Note 9 vorbestellt, soll demnach In-Game-Währung in einem Wert von 100 bis 150 Dollar bekommen. Wer kein Interesse an Fortnite hat, erhält stattdessen drahtlose AKG-Kopfhörer, wie es heißt.

Abzuwarten bleibt, wie streng die exklusive Verfügbarkeit durchgesetzt wird. So wäre es auch möglich, dass sich Nutzer anderer Geräte die APK einfach sideloaden können.