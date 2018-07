Samsung Galaxy Note 9: Leak verrät Verkaufsstart und Design

Das Samsung Galaxy Note 9 ist ab dem 24. August im Handel erhältlich. Das berichtet die südkoreanische Online-Plattform ETNews. Demzufolge habe der südkoreanische Hersteller den Verkaufsstart um eine Woche vorverlegt, weil die Verkaufszahlen des Flaggschiff-Modells Galaxy S9 schlechter ausfallen als erwartet. Die Präsentation des Note 9 soll am 9. August in New York erfolgen.