Apple geht im E-Book-Fall gegen Kartellwächter vor

Das kalifornische Unternehmen erzielte im Gerichtsstreit um einen ihm eigens zur Seite gestellten Kartellwächter einen Etappensieg.

Ein New Yorker Gericht gab am Dienstag dem Antrag Apples statt, dass der Einsatz des Aufsehers innerhalb des Technologiekonzerns während des laufenden Berufungsverfahrens überprüft wird. Apple wirft Michael Bromwich vor, sich zu sehr in unternehmensinterne Angelegenheiten einzumischen und so die Entwicklung neuer Produkte zu behindern. Bromwich weist dies zurück. Er soll im Auftrag des US-Justizministeriums sicherstellen, dass sich Apple ans Wettbewerbsrecht hält.