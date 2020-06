Apple verkaufte mehr als 37 Millionen iPhones

Apple hat am Dienstag (Ortszeit) die Ergebnisse des ersten Quartals im Geschäftsjahr 2012, das am 31. Dezember 2011 endete, bekannt gegeben. Der US-Konzern konnte einen Netto-Gewinn von 13,06 Milliarden US-Dollar erwirtschaften bzw. 13,84 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz betrug 46,22 Milliarden. Der Nicht-US-Anteil am Umsatz betrug in diesem Quartal 58 Prozent.

„Das ist einfach der Wahnsinn“, lauteten die ersten Kommentare von Börsianern. Der Konzern, der immer wieder für Überraschungen gut ist, übertraf die Erwartungen der Analysten bei weitem. Nachbörslich stieg die Aktie um ein Prozent.

Das erfolgreiche Unternehmen hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2012 37,04 Millionen iPhones verkauft, das entspricht 128 Prozent mehr Absatz zum vergleichbaren Vorjahresquartal und ist ein neuer Rekord-Absatz. Im zurückliegenden Quartal hat Apple 15,43 Millionen iPads verkauft, 111 Prozent mehr als im Vergleich zum Vorjahresquartal.

iPods als Sorgenkind

Bei den Macs waren es 5,2 Millionen, das sind 26 Prozent mehr verglichen zum Vorjahresquartal. Einzig und allein beim Absatz mit den iPods kämpft der Konzern mit Verlusten. Es wurden nur 15,4 Millionen iPods verkauft, das sind 21 Prozent weniger.

"Wir freuen uns riesig über unsere herausragenden Ergebnisse und die Rekordverkäufe bei iPhones, iPads und Macs", sagt Tim Cook, CEO von Apple. "Apples Momentum ist unglaublich stark und wir haben einige fantastische neue Produkte in der Pipeline." Der Finanzchef Peter Oppenheimer erklärte, dass Apple im nächsten Quartal einen Umsatz von 32,5 Milliarden US-Dollar anpeile.