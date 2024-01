Apple überholt: Das ist das wertvollste Unternehmen der Welt

Bei Öffnung der Börse in New York konnte sich ein anderer Tech-Gigant mit einem Plus von rund 1 Prozent vorbeischieben.

Apple wurde von Microsoft als wertvollstes börsenorientiertes Unternehmen der Welt abgelöst. Mit Börsenöffnung in New York am 11. Jänner stieg die Microsoft-Aktie um rund 1 Prozent. Damit hat das Unternehmen aus Redmond einen Wert von 2,88 Billionen Dollar.

Die Beteiligung an OpenAI und der Hype um dessen KI-Chatbot ChatGPT bescherten Microsoft 2023 einen enormen Aufschwung. Hinzu kam die schnelle Integration des Sprachmodells als "Copilot" in Microsofts Office Produkte. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg um 57 Prozentpunkte und näherte sich immer stärke an Apple an.

Kopf-an-Kopf-Rennen der Tech-Konzerne

Apple hat aktuell einen Börsenwert von 2,87 Billionen Dollar. Der iPhone-Hersteller verlor bei der Börsenöffnung 2 Prozentpunkte. Apple hat im vergangenen Jahr 4 Quartale in Folge Umsatzrückgänge gemeldet. Trotzdem war die Aktie 2023 immerhin um 48 Prozent gestiegen.

Bereits 2021 hatte Microsoft Apple für einige Tage überholt. Danach setzte sich Apple wieder an der Spitze fest. Auch dieses Mal ist der Abstand zwischen den beiden Konzernen gering. Es ist daher fraglich, ob sich Microsoft längere Zeit an der Spitze behaupten kann.