Diese Tech-Konzerne dominieren Ranking der wertvollsten Marken

Während an der Spitze alle beim Alten bleibt, holen chinesische Marken massiv auf und verdrängen zunehmend europäische Marken.

Die Top-100 der weltweit wertvollsten Marken werden weiter von US-amerikanischen Tech-Konzernen dominiert. Auffallend ist, dass die Konkurrenz aus China immer stärker aufholt und längst zahlreiche Traditions-Unternehmen aus Europa übertrifft. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung des britischen Marktforschungsunternehmens Kantar.

Während US-Marken im vergangenen Jahr am schnellsten wuchsen, legen Unternehmen aus China langsam und kontinuierlich zu, so Kantar. "Der Anteil chinesischer Marken am Gesamtwert der Top 100 ist von 11 Prozent im Jahr 2011 auf heute 14 Prozent gestiegen. Im Gegensatz dazu stehen europäische Marken jetzt für 8 Prozent des Gesamtwerts der Top 100 – im Jahr 2011 waren es noch 20 Prozent", heißt es von Kantar.