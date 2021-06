Video: So lenkt sich das neue, ungewöhnliche Tesla-Lenkrad

Mehrere Besitzer eines neuen Tesla Model S Plaid demonstrieren nun in Videos, wie sich das Elektroauto mit dem Yoke-Lenkrad fährt. Die Clips zeigen, dass das Lenken mit dem ungewöhnlichen Lenkrad ziemlich gewöhnungsbedürftig ist und einiges an Übung erfordert.

Vor wenigen Tagen hat Tesla seine ersten Fahrzeuge des aufgefrischten Model S Plaid ausgeliefert. Neben einem neuen Antriebsstrang sind die neuen Teslas mit einem komplett neuen Cockpit ausgestattet. Im Fokus der Neuerungen steht dabei das ungewöhnliche Yoke-Lenkrad , das an Formel-1-Autos erinnert.

Umgreifen ist schwierig

Vor allem das Umgreifen, wenn das Auto beispielsweise in einen Kreisverkehr einfährt, sieht in dem Video ziemlich ungewohnt aus. Dass Scheibenwischer, Blinker und Fernlicht im neuen Tesla-Cockpit nicht mit herkömmlichen Hebeln, sondern mittels Tasten am Lenkrad gesteuert werden, könnten das Bedienen des Yoke-Lenkrads noch einmal erschweren.