So funktioniert das neue Tesla-Lenkrad ohne Hebel

In einem ausführlichen Handbuch zum neuen Model-S-Cockpit erklärt Tesla, wie das Elektroauto ohne jegliche Hebel bedient wird - zum pdf des Handbuchs . Ob die ersten bereits ausgelieferten Model S Plaid mit dem neuartigen Lenkrad ausgestattet sind, ist unklar. Bei Testfahrten kurz nach der offiziellen Präsentation wurde bereits mit dem Yoke gelenkt, wie einige Videos zeigen.

Mit dem Tesla Model S Plaid hat der Elektroautohersteller auch das Cockpit des Fahrzeugs grundlegend verändert. Am auffallendsten dabei sind das neue Lenkrad - auch Yoke - genannt sowie der größere Touchscreen in der Mittelkonsole.

Touchscreen statt Gangschaltung

Die gewünschte Fahrstufe - Vorwärts, Rückwärts, Parken oder Neutral - kann demnach auf dem zentralen Touchscreen eingestellt werden. Dort befinden sich am linken Rand die entsprechenden Buttons.

Sollte der Bildschirm in der Mittelkonsole ausfallen, lässt sich der Fahrmodus - Vorwärts, Rückwärts, etc - auch über entsprechende Tasten einstellen, die sich am unteren Rand der neuen Smartphone-Ladeplätze befinden. Diese Tasten funktionieren auch, wenn der Touchscreen seinen Geist nicht aufgibt.