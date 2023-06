Reichster Mann der Welt zahlt seine Rechnungen wieder nicht

Twitter-Chef Elon Musk soll sich weigern, die Rechnung für die Google Cloud Server des Unternehmens zu bezahlen. Einige Dienste könnten somit mit Anfang Juli eingestellt werden, weil die Infrastruktur fehlt, um sie zu betreiben.

2018 handelte Twitter mit Google einen Vertrag über eine Milliarde Dollar aus, der es dem Unternehmen erlaubte, Googles Cloud-Infrastruktur zu nutzen. Der Vertrag läuft am 30. Juni aus. Musk hat diesen bis jetzt nicht verlängert und außerdem einige Rechnungen für den noch laufenden Vertrag nicht bezahlt, berichtet das US-Medium Platformer.

Musk soll seit März 2023 versuchen, bessere Konditionen für den neuen Vertrag auszuhandeln. Das Nichtbezahlen der Rechnungen würde er als Druckmittel gegenüber Google nutzen.

Moderationstool könnte offline gehen

Zudem hat Musk den Twitter-Techniker*innen in Auftrag gegeben, so viele Dienste wie möglich aus der Google-Infrastruktur abziehen, bevor der Vertrag ausläuft. Diese Bemühungen seien allerdings "hinter dem Zeitplan zurückgeblieben", berichtet Platformer. Einige Tools sind daher in Gefahr, offline zu gehen - darunter auch Smyte, eine Plattform, die die Moderation von problematischen Inhalten auf Twitter verbessern soll.

Sollte es nicht gelingen, den Dienst bis Ende des Monats auf eigene Server zu verfrachten, könnte das laut Platformer zu einigen Problemen führen. Die Bekämpfung von Spam und Darstellungen von Kindesmissbrauch könnte dadurch eingeschränkt werden.

Schon in den vergangenen Monaten zeigten sich bei Smyte Anzeichen von Überlastung, nachdem Musk die Belegschaft von Twitter stark reduziert hatte. Berichten zufolge fragte Musk im Dezember sein Sicherheitsteam, warum das System einen "Twitter Blue"-Nutzer nicht identifizieren konnte, der sich als der Twitter-CEO ausgab, um einen Krypto-Betrug durchzuführen. Das Team gab dabei an, dass das System instabil sei und "mindestens einmal am Tag" abstürze.

Miete nicht gezahlt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Elon Musk weigert, seine Rechnungen zu bezahlen. Bereits Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der reichste Mann der Welt - sein Vermögen wird von Forbes auf 226 Milliarden Dollar geschätzt - die Miete für die Twitterbüros nicht bezahlen wollte (die futurezone berichtete). Bis Ende Jänner sollen sich so Schulden in Millionenhöhe angehäuft haben.