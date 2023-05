Twitter ist nur ein Drittel so viel wert, wie Musk dafür bezahlt hat

Musks Gesamtvermögen ist jedoch dank seiner Tesla-Aktien allein in diesem Jahr um knapp 50 Milliarden Dollar gestiegen.

Im Oktober vergangenen Jahres zahlte Multimilliardär Elon Musk 44 Milliarden Dollar für Twitter. Laut Schätzungen des Finanzdienstleisters Fidelity ist das soziale Netzwerk momentan allerdings nur etwa ein Drittel davon wert.

Das Unternehmen schätzt den Wert des Dienstes in einem Bericht auf etwa 15 Milliarden Dollar. Laut dem US-Medium Bloomberg, das den Bericht aufgreift, ist jedoch unklar, wie Fidelity auf die Bewertung kommt. Twitter-Chef Elon Musk gab erst im März selbst an, dass Twitter die Hälfte an Wert verloren hätte (die futurezone berichtete).

Finanzielle Schwierigkeiten

Seit Musk Twitter übernommen hat, hat das Unternehmen mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Im Zuge der Übernahme nahm das Unternehmen etwa 13 Milliarden Dollar Schulden auf. Zudem führten Musks sprunghafte Entscheidungen zu einem Rückgang der Werbeeinnahmen von rund 50 Prozent.

Ein Versuch, diese Verluste durch den Verkauf von Twitter-Blue-Abos abzufedern, schlug bisher fehl. Bis Ende März hatte nur ein Prozent der Twitter-Nutzer*innen ein kostenpflichtiges Abo abgeschlossen. Musk selbst rechnet allerdings damit, dass das Unternehmen durch die Rückkehr von Werbekund*innen im 2. Quartal 2023 in die Gewinnzone rutscht. Für die Zukunft rechnet er mit einem Wertanstieg auf bis zu 250 Milliarden Dollar, sollte Twitter wirklich zu einer "App für alles" heranwachsen, wie es der Milliardär beabsichtigt.

➤ Mehr lesen: Elon Musk: Aus Twitter soll mysteriöse “X-App” werden

Musks Vermögen wuchs dennoch

Der Wert von Musks persönlichem Twitter-Investment liegt laut Bloomberg momentan bei 8,8 Milliarden Dollar. Der Milliardär gab im Vorjahr mehr als 25 Milliarden Dollar für das Unternehmen aus, die restlichen knapp 20 Milliarden stammten von Banken und Kapitalgeber*innen. Das Gesamtvermögen Musks ist in diesem Jahr indes um insgesamt 48 Milliarden Dollar gestiegen, was vor allem auf den Anstieg der Tesla-Aktien um 63 Prozent zurückzuführen ist.