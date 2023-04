Twitter-Mitgründer Jack Dorsey: Musk hätte Kauf lassen sollen

Der Twitter-Mitbegründer und langjährige CEO Jack Dorsey hat das Schicksal des Kurznachrichtendienstes in so klaren Worten wie nie zuvor kommentiert. In einer Antwort auf die Frage in einem Bluesky-Posting, ob sich Elon Musk als bester Anwalt für Twitter erwiesen habe, sagt Dorsey: "Nein. Ich denke auch nicht, dass er richtig gehandelt hat, nachdem er erkannt hatte, dass das Timing schlecht war. Ich denke auch nicht, dass der Aufsichtsrat den Verkauf durchsetzen hätte sollen. Es ist alles den Bach runter gegangen."