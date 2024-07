Apple ist wieder wertvollstes Unternehmen, Nvidia nur auf Platz 3

Apples KI-Strategie treibt die Erwartungen an die iPhone-16-Verkäufe nach oben.

Seit Jahresbeginn befindet sich die Apple-Aktie auf einem Höhenflug. Seiteher stieg sie um 21 Prozent. Am 17 Juli lag der Preis laut NASDAQ bei 234,82 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 3,5 Billionen Dollar . Microsoft liegt aktuell mit 3,28 Billionen auf Platz 2. Nvidia ist mit 2,97 Billionen auf Platz 3 gerutscht.

Apple ist das derzeit wertvollste Unternehmen der Welt. Seit Wochen liefert sich das Unternehmen ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Microsoft und Nividia . Der GPU-Hersteller hatte sich Mitte Juni kurzzeitig an die Spitze geschoben.

Die Prognosen basieren allerdings nur auf Vermutungen, denn es gibt noch keine Testberichte zur tatsächlichen Funktionalität von Apple Intelligence. Zunächst sind die Funktionen auch nur auf US-Englisch verfügbar. Weitere Sprachen sollen 2025 hinzukommen.

Probleme in Europa und China

In Europa wird die KI aufgrund der Gesetzgebung zudem erst später veröffentlicht. Ob sie in China überhaupt verfügbar wird, ist unklar. Apple Intelligence nutzt ChatGPT, das Sprachmodell ist aber in China verboten. Wie das Wall Street Journal berichtete, könnte Apple für diesen Markt mit einer chinesische KI-Firma zusammenarbeitet, um alle Funktionen anbieten zu können. Daher bleibt abzuwarten, wie stark die Nachfrage international tatsächlich steigt.

Apple Intelligence soll für die Text- und Bildgenerierung eingesetzt werden. Außerdem soll die KI den Sprachassistenten Siri verbessern. Aktuell können das alle Macs und iPads verwenden, die mindestens einen M1-Chip haben, sowie das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max. Es wird erwartet, dass alle iPhone 16 Modelle mit Apple Intelligence kommen. Gewissheit wird man aber erst bei der für Herbst erwarteten Präsentation haben.