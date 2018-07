AT&S steigert Umsatz zum Jahresauftakt 2018/2019

Der börsennotierte steirische Leiterplattenhersteller AT&S ist gut ins neue Geschäftsjahr 2018/19 gestartet. Im Auftaktquartal (per Ende Juni) sind die Ergebnisse besser ausgefallen als prognostiziert. Zusätzliche Kapazitäten in Chongqing hätten positiv auf Umsatz und Ergebnis gewirkt, und die Investitionen der letzten Jahre hätten Früchte getragen, erklärte das Unternehmen am Montagabend.

Der Umsatz im ersten Geschäftsquartal legte im Jahresabstand um 11,2 Prozent auf 222,1 Mio. Euro zu. Der Anstieg der Erlöse resultierte aus zusätzlichen Kapazitäten der Werke in Chongqing in China, die sich ein Jahr davor teils noch in der Anlaufphase gefunden haben, sowie einer generell sehr guten Nachfrage nach IC-Substraten, heißt es. Jedoch wirkten sich Wechselkurse, vor allem der schwächere US-Dollar, mit 11,5 Mio. Euro negativ auf die Umsätze aus.