Austria Card produziert Ausweis mit Kreditkarte in Nigeria

Bei Nigerias neuem staatlichem Personalausweis handelt es sich um ein zukunftsträchtiges Projekt, so die Austria Card in einer Presseaussendung. Neben einer Vielzahl neuer Funktionen wurden die Personalausweise der beinahe 170 Millionen Einwohner unter anderem mit einer Kreditkartenfunktion ausgestattet. Das sei eine „Weltneuheit“, so Austria Card.

Die neuen Ausweisdokumente sind nämlich multifunktionale Chipkarten. Die Chipkarten bieten Platz für 14 Anwendungen, die unter anderem eine EMV-konforme Zahlungsfunktion, biometrische Merkmale mit MOC (match on card), eine sichere Signatur und eine e-ID Applikation beinhalten. Die Karte kann als Reisedokument für bestimmte Länder verwendet werden.