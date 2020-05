Autobauer verstärken Nokia-Here-Gebot mit Investor

Im Wettkampf um den Kauf des Nokia-Kartendienstes Here holen die drei deutschen Autobauer Daimler, BMW und Audi einen weiteren Partner an Bord. Der US-Finanzinvestor General Atlantic werde sich voraussichtlich an dem Konsortium der drei Premiumhersteller beteiligen, sagten zwei mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die deutschen Autobauer hofften, so die Gebote von Konkurrenten wie dem US-Fahrdienstanbieter Uber oder dem Internet-Konzern Facebook ausstechen zu können. Im Gespräch sei eine Beteiligung des US-Investors von 30 Prozent, doch sei das noch nicht entschieden, sagte ein Insider. Ein anderer erklärte, weitere Finanziers könnten noch hinzukommen.

Sprecher der drei Autohersteller, von Nokia und General Atlantic wollten zu den Informationen nicht Stellung nehmen.