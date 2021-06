Autonomes Fahren: Wiener TTTech kooperiert mit Nvidia

Das auf Software für autonomes Fahren spezialisierte Wiener Softwareunternehmen TTTech hat nach Infineon und General Electric weitere Partnerschaften an Land gezogen. Das auf künstliche Intelligenz, insbesondere im Fahrzeugbereich, spezialisierte US-Unternehmen Nvidia werde künftig mit Blackberry, dem Betriebssystemspezialisten QNX und TTTech kooperieren, wurde auf der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas bekanntgegeben.

Auch Zusammenarbeit mit Samsung

Die Sicherheitssoftware von TTTech ist damit auf der Plattform von Nvidia angekommen, die als Vorreiter beim Thema autonomes Fahren gilt. Nvidia hat Partnerschaften mit vielen der ganz großen Spieler, etwa mit Uber, dessen selbstfahrende Autos schon zwei Millionen Testmeilen zurückgelegt haben, aber auch mit der VW-Gruppe, Toyota, Volvo und Tesla.

TTTech-Vorstand Georg Kopetz wies am Dienstagabend im Gespräch mit der APA darauf hin, dass Nvidia weltweit Vorreiter bei künstlicher Intelligenz und bei autonomem Fahren sei. Aber bei der CES habe auch Samsung, im September bei TTTech groß eingestiegen, gemeinsam mit Harman ein Konzept für vernetzte Computer in Autos ("In Car Computing") vorgestellt. Dabei werden Unterhaltung und Fahrerassistenz zusammengefasst und auch hier werde die Software-Plattform von TTTech eingesetzt, so Kopetz.