Samsung investiert 75 Millionen Euro in TTTech

Wie bereits am Dienstag bekannt wurde, kooperieren der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung und das Wiener IT-Unternehmen TTTech bei der Entwicklung von Technologien rund um selbstfahrende Autos. Nun verkünden die Partner, dass Samsung 75 Millionen Euro in TTTech investieren will. Samsung hat erst im März die Übernahme des Automobil-Zulieferers Harman für acht Milliarden US-Dollar abgeschlossen. Die neue Tochterfirma soll nun mit TTTech zusammenarbeiten und dessen offene Sicherheitssteuerungsplatttform Fahrzeugherstellern in aller Welt näherbringen.