Baubranche soll digitaler werden

Neun Punkte

Vorgelegt wurden neun Punkte zur Digitalisierung der Bauwirtschaft. Im Zentrum steht die Forderung eines Bekenntnisses der Politik. Das Thema sei so dynamisch, dass es ohne eine gewisse zentrale Steuerung zu Fehlentwicklungen kommen könnte. Gefordert wird unter anderem ein rascher Ausbau der entsprechenden Infrastruktur, wie etwa Breitband.

Außerdem weisen die Verfasser des Papiers darauf hin, dass die Kräfte des Bundes bei dem Thema gebündelt werden sollten. Es wird eine eindeutige Rollenverteilung zwischen den verschiedenen Ministerin gefordert. Neben dem BMDW fallen auch dem Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, dem Justizministerium und dem Finanzministerium sowie weiteren Akteuren, wie etwa dem Umweltministerium, zentrale Positionen zu. Auch die nächsten Ebenen der staatlichen Strukturen sollten eingebunden werden. Genannt werden etwa Landesbaudirektionen, Stadtwerke oder auch der öffentliche Verkehr.

Es wird gefordert, die Rahmenbedingungen der Digitalisierung weiterzuentwickeln. Neben Gesetzen geht es hier auch um Abwicklungs- und Vertragsmodelle sowie Bauherrenvorgaben und Vergütungsmodelle. Ebenfalls empfohlen wird eine verstärkte Einbindung der KMUs.

Ausbildung und Forschung

Außerdem soll es Änderungen bei der Ausbildung geben. Das gesamte Bildungswesen in den entsprechenden Bereichen sollte auf die Digitalisierung ausgerichtet und fokussiert sein, heißt es in dem Papier. Das betrifft sowohl Lehrpläne als auch die Bewusstseinsbildung. Gleichzeitig sollte bei dem Prozess auch die Forschung und Entwicklung eingebunden werden.

Empfohlen wird ein nationaler Stufenplan zur Umsetzung der Digitalisierung der Bauwirtschaft , der mit Bund, Ländern, Gemeinden und der Wirtschaftskammer abgestimmt ist. Ähnliche Pläne existieren etwa bereits in Deutschland, der Schweiz und in anderen EU-Ländern.

Ministerin sieht alle in der Pflicht

Wirtschaftsministerin Udolf-Strobl will nun die Punkte durchgehen und machbare Schritte identifizieren. Gleichzeitig nahm sie aber auch die großen Firmen der Branche in die Pflicht. “Wenn die großen Unternehmen Veränderungen in die Branche tragen, schließen die kleinen sich an. Der Bund kann schon einiges, aber nicht alles. Wir können die Rahmenbedingungen schaffen, aber das Umsetzen kann der Wirtschaft niemand abnehmen.”