Bawag: „Das Kunden-Feedback wird immer wichtiger“

"Bessermacher" statt "Besserwisser"

Den Namen für die Plattform wählten die Bawag-Verantwortlichen bewusst, um zu signalisieren, dass es dabei um konstruktives Feedback geht. „Es geht uns nicht um die Besserwisser, die oft nur Kritik oder ihren Frust loswerden wollen, aber eigentlich gar nicht an einer Lösung eines bestimmten Problems interessiert sind. Vielmehr wollen wir diejenigen ansprechen, die uns mit ihren Vorschlägen helfen wollen, es besser zu machen“, erklärt Claudia Lemlihi, Leiterin Marktkommunikation bei der Bawag P.S.K. der futurezone.

„Kunden, die auf Facebook ihrem Ärger Luft machen, haben sich meist schon an anderen Stellen oder in der Filiale beschwert und erhoffen sich durch das Öffentlichmachen eine weitere, unmittelbare Reaktion. Das Feedback ist dabei aber leider selten konstruktiv“, sagt Lemlihi. Als Mitarbeiter der Bank dürfe man sich wie in jedem anderen Unternehmen dadurch aber nicht emotionalisieren lassen, sondern könne nur versuchen freundlich zu bleiben und Kunden in der Sache aufzuklären.

Starke Kundenpartizipation

Durch die besondere Geschichte als ehemals gewerkschaftlich orientierte Bank sei die Kundenpartizipation an der Marke und deren Geschäftstätigkeit bei der Bawag P.S.K. immer schon stärker ausgeprägt gewesen als bei anderen Banken. Das Phänomen des aufgeklärten Konsumenten bzw. „Prosumers“, der bei Produkten und Services aktiv mitreden und mitentwickeln will, sei in der Bankenbranche allerdings noch nicht so stark präsent wie in anderen Wirtschaftszweigen.