Bet-at-home mit Gewinneinbruch

Der in Wien und Frankfurt börsenotierte Online-Sportwettenanbieter bet-at-home hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. In den ersten drei Quartalen 2011 schrumpfte der Überschuss auf 2,84 Millionen Euro nach 4,61 Millionen Euro in der Vorjahresperiode. Im dritten Quartal verdiente das Unternehmen nur 0,35 Millionen Euro. Neue Wettsteuern und Glücksspielabgaben in Österreich belasteten das Ergebnis, hieß es in einer ad-hoc-Mitteilung (PDF).

Investitionen in Werbung

Der kleine Konkurrent des austro-britischen Glücksspielriesen bwin.party investiert dennoch kräftig in Werbung. Obwohl heuer kein sportliches Großereignis stattfand, sei der kumulierte Werbeaufwand für die ersten drei Quartale mit 28,85 Millionen Euro nahezu stabil geblieben (Vorjahr: 28,66 Mio.), teilte das Unternehmen am Montag ad hoc mit. Vor allem im dritten Quartal schlug dies aber auf das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda): Dieses sackte auf 0,92 Millionen Euro nach 7,01 Millionen Euro ab. Das Neunmonats-Ebitda ging auf 4,75 Millionen (6,61 Mio.) Euro zurück. 2010 hatte die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika Wettanbietern satte Zusatzumsätze beschert; ein WM-Jahr gilt in der Branche als eines mit 13 Monaten.

Wett- um Gaming-Umsätze legen zu

Den bei Glücksspielanbietern relevanten Nettospielertrag hielt bet-at-home in den ersten neun Monaten bei 47,86 Millionen nach 47,78 Millionen Euro stabil. Im dritten Quartal erreichte der Nettospielertrag 16,43 Millionen nach 16,65 Millionen Euro. Die Wett- und Gamingumsätze legten in den ersten neun Monaten um 23,5 Prozent auf 1,29 Mrd. Euro zu, im dritten Quartal um 18,9 Prozent auf 423,3 Mio. Euro.bet-at-home hatte sich kürzlich in Österreich um die erstmals EU-weit ausgeschriebene Lotterielizenz beworben, allerdings erfolglos. Zum Zug gekommen sind nämlich wenig überraschend die Österreichischen Lotterien.