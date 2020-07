Blackberry geht App-Allianz mit Amazon ein

Der ums Überleben kämpfende Smartphone-Pionier Blackberry will sein Angebot an Apps mit Hilfe des Online-Händlers Amazon aufbessern. Blackberry-Kunden sollen mit der nächsten Version direkten Zugriff auf Amazons App-Store mit über 240 000 Android-Anwendungen bekommen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.