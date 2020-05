BlackBerry-Gründer will Unternehmen zurückkaufen

Der Blackberry-Gründer Mike Lazaridis hat seinen Anteil an dem angeschlagenen Smartphone-Hersteller erhöht und denkt sogar über den Rückkauf des gesamten Unternehmens nach. Aus einem am Donnerstag veröffentlichten Schreiben an die Börsenaufsicht ging hervor, dass er dazu den anderen Blackberry-Gründer Douglas Fregin ins Boot geholt hat. Lazaridis, der sich Anfang 2012 als CEO der Firma zurückgezogen hatte, erhöhte seinen Anteil demnach auf acht nach 5,7 Prozent Ende vorigen Jahres. Lazaridis verließ das Unternehmen im Mai vollständig und war lediglich weiterhin als Großaktionär tätig. Als Berater für den Kauf engagierte Lazaridis Goldman Sachs und Centerview Partners LLC.