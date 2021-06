Blackberry-Hersteller verkauft Privatjet

Laut RIM-CEO Thorsten Heins sei der Verkauf des Firmenjets ein wichtiger Bestandteil des laufenden Sparpakets. Dieses soll dem Unternehmen knapp eine Milliarde US-Dollar an laufenden Kosten einsparen. Auch zur Verzögerung von Blackberry 10 nahm Heins auf der diesjährigen Aktionärsversammlung Stellung.

zu weiteren drastischen. So soll nun einer der beiden Firmenjets für einen Betrag zwischen sechs und sieben Millionen US-Dollar verkauft werden. Während dieser Betrag selbst fürkaum der Rede Wert sein dürfte, so soll die Maßnahme zum aktuell laufenden, das insgesamt eine Milliarde US-Dollar an laufenden Betriebskosten einsparen soll, beitragen.. Das zum Verkauf stehende Modell sei lauteineF50EX, dem Konzern verbleibt noch eineF900EX, die für mehr Personen und längere Strecken ausgelegt sei.

Blackberry 10 mit Videochat

Der neue CEO des Blackberry-Herstellers, Thorsten Heins, stellte sich auf