BlackBerry lockt neuen Chef mit Gehaltspaket

Der mit herben Verlusten kämpfende BlackBerry-Konzern versüßt dem neuen Interimschef John Chen seinen Posten mit einem umfangreichen Gehaltspaket. Das Basisjahresgehalt werde bei 1 Million Dollar (rund 748.200 Euro) liegen, kündigte am Donnerstagabend das kanadische Unternehmen an, dessen Zukunft als selbstständiges Unternehmen von baldigen Erfolgen auf dem Smartphonemarkt abhängt. Der Bonus könne doppelt so hoch ausfallen.

Dazu kämen Aktienzahlungen im Umfang von rund 85 Mio. Dollar, die Chen allerdings erst nach einer mehrjährigen Firmenangehörigkeit erhält.