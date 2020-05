Blackberry wird um 4,7 Milliarden Dollar verkauft

Wie Blackberry am Montag bekanntgab, wurde mit dem kanadischen Großaktionär Fairfax Financial ein möglicher Käufer für den Konzern gefunden. Fairfax Financial bietet 9 Dollar je Anteilsschein und damit etwa 9 Prozent mehr als die Aktie zuletzt wert war. Insgesamt sei das Angebot 4,7 Milliarden US-Dollar (3,5 Mrd Euro) schwer, erklärte das kanadische Unternehmen. Blackberry soll den Plänen zufolge anschließend von der Börse genommen werden. Der Konzern hatte sich selbst zum Verkauf gestellt.