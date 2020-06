Boeing: 17 Milliarden Euro Auftrag fixiert

Nach monatelangem Warten hat Boeing die größte Flugzeugbestellung seiner Firmengeschichte endlich sicher. Die indonesische Fluggesellschaft Lion Air kauft 230 Mittelstreckenjets vom Typ 737. Nach Preisliste kosten die Maschinen 22,4 Mrd. Dollar (17,0 Mrd. Euro). Allerdings sind bei derart großen Bestellungen satte Rabatte üblich.

Bis zu 36 Milliarden Dollar möglich

Sowohl vom Wert her als auch von der Anzahl der Flugzeuge sei diese Bestellung neuer Rekord, erklärte Boeing am Dienstag. Der Auftrag könnte am Ende sogar noch ein gutes Stück größer ausfallen: Lion Air hält sich den Kauf weiterer 150 Maschinen des gleichen Typs offen. Das würde die Bestellung nach früheren Angaben auf 36 Mrd. Dollar hochtreiben.

Asiatische Großabnehmer

Boeing und Lion Air hatten im November einen Vorvertrag unterzeichnet, als US-Präsident Barack Obama zu Besuch in der Region war. Das Flugaufkommen in Asien wächst rasant, was die Gegend für Boeing und den europäischen Erzrivalen Airbus spannend macht. Aus Asien kamen zuletzt mehrere Großaufträge.

Verkaufshit Mittelstreckenjets

Lion Air setzt vor allem auf die neue Boeing 737 Max mit ihren spritsparenderen Triebwerken. Die ersten Maschinen dieses Typs werden 2017 ausgeliefert. Airbus` Gegenstück ist der A320neo, der sich glänzend verkauft und 2015 in Dienst geht. Die Mittelstrecken-Jets sind allgemein die Verkaufsschlager der beiden Flugzeugbauer.