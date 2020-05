Börse: Rocket Internet will 750 Millionen Euro einnehmen

Das Volumen der Emission liegt damit bei rund 750 Millionen Euro. Das ist mehr als zuletzt in Finanzkreisen erwartet worden war. Das Geld solle in weiteres Wachstum fließen, teilte Rocket am Mittwoch mit. Geplant sei zunächst eine Notierung im unregulierten Frankfurter Entry Standard. Von der Ankündigung bis zum ersten Handelstag vergehen in der Regel vier Wochen.

Hinter Rocket Internet stehen unter anderem die Internet-Unternehmer Oliver, Alexander und Marc Samwer. Die Holding ist mit ihren jungen Firmen von Online-Möbelhändlern über Essens-Lieferdienste bis zu Zahlungsabwicklern in 102 zum Teil exotischen Ländern aktiv - nur nicht in den USA und in China.