Buffer App: Start-up erreicht Finanzierungsziel

Anekdoten rund um die Investoren

So habe er Eric Kim, den Gründer von Twylah, etwa kurz nach seiner Ankunft in San Francisco kennengelernt. Damals sei Buffer App aus Kims Sicht noch "uninvestierbar" gewesen, doch man sei in Kontakt geblieben und Kim habe den beiden immer wieder sinnvolle Tipps für Verbesserungen gegeben. Der Social Media-Consultant Jay Baer hingegen war einer der ersten Nutzer, die für den Service von Buffer App auch bezahlt hat (das Start-up setzt auf ein Freemium-Modell). Mit ihm habe man mit Skype den Kontakt hergestellt, heißt es. Weitere Investoren sind beispielsweise Guy Kawasaki oder der Huddle-Co-Gründer Andy McLoughlin.

Für Start-ups könnte die Lektüre bei der Suche nach Investoren durchaus eine Hilfe sein. "Wir wollen als Unternehmen transparent agieren und den Leuten helfen, den Fundraising-Prozess besser zu verstehen. Da gibt es nichts, was ein Geheimnis bleiben muss", erklärt Widrich.

Umzug nach Hong Kong

Doch ausschließlich Glück hatte das junge Unternehmen im Jahr 2011 nicht: So mussten die beiden Jungunternehmer vor kurzem den idealen Standort San Francisco verlassen, weil sie keine H-1B-Visa, eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung, bekommen hatten.

Widrich sieht das vorerst nicht als großes Problem an. "Wir haben uns gefragt: Wohin wollen wir als nächstes? Und da klang Hong Kong für uns ziemlich cool." Deshalb sind die beiden Unternehmensgründer zu Jahresbeginn 2012 nun in Asien zu finden. Für Buffer App mache es keinen Unterschied, da das meiste vom Geschäft ohnehin virtuell abgewickelt werde. In die Zukunft blickt Widrich äußerst optimistisch. "2012 wird ein Jahr, in dem es viele großartige Lösungen geben wird, wie man mit einer Informationsüberlastung von Social Media umgehen kann."