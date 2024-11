Google Gemini gibts jetzt auch fürs iPhone

Am Donnerstag hat Google endlich eine eigene iPhone-App von Google Gemini vorgestellt. Bisher konnten iOS-Nutzer Google Gemini nur über den Webbrowser oder die Google-App nutzen.

Gespräche führen

Die Gemini-iOS-App enthält auch die neueste Generation von Google Live, wodurch man mit der Google-KI natürliche Gespräche führen kann.

Damit könne man für ein bevorstehendes Vorstellungsgespräch üben, Ratschläge für Aktivitäten in einer neuen Stadt einholen oder kreative Ideen entwickeln, erklärt Brian Marquardt, ein Produktmanager bei Google, im Blog-Beitrag.

Organisation des Alltags

Die App lässt sich mit anderen Google-Services wie der Suche, YouTube, Google Maps und Gmail verbinden. Sie soll ihren Nutzern auch beim Lernen helfen und die Organisation des Alltags vereinfachen, indem man sie etwa zur Reiseplanung nutzt.

Googles KI-Chatbot Google Gemini wurde ursprünglich unter dem Namen Bard im Februar 2023 vorgestellt. Seither ergänzte Google laufend dessen Funktionsumfang, aber Google Gemini geriet auch immer wieder in Kritik.

Im August hat Google die neue Gemini-Funktion vorgestellt, bei der man seither auch mit dem KI-Chatbot sprechen kann. Zunächst war das nur für Android möglich. Jetzt gibt es auch eine vollständige Gemini-Version für das iPhone.

In der Basis-Variante ist die App kostenlos. Wer die beste KI, "Google One AI Premium" nutzen will, muss allerdings dafür zahlen.