bwin.party verkauft Social Gaming-Sparte

Weiters steht der Konzern kurz vor dem Verkauf seiner Social-Gaming-Einheit "Win". Man sei in "aktiver Diskussion" und werde in Kürze Genaueres bekanntgegeben. Die Sparte hat bwin.party 2014 einen operativen Verlust vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (Ebitda) von 7 Mio. Euro eingebrockt. Mit Online-Gaming im US-Bundesstaat New Jersey hat bwin.party einer Aussendung zufolge im Vorjahr rund 10 Mio. Euro verloren.

Im ersten Halbjahr 2014 hat bwin.party massiv an Umsatz eingebüßt und ein Minus von 94 Mio. Euro geschrieben. Die Zahlen für das Gesamtjahr werden am 10. März 2015 bekanntgegeben.