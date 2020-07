China plant strengere Regeln für Online-Handel

Eine einflussreiche Aufsichtsbehörde in China plant strengere Regeln für Online-Händler. Handelsplattformen im Internet müssten Verantwortung dafür tragen, „Glaubwürdigkeit und Integrität“ ihrer Dienste sicherzustellen, sagte der Chef der Aufsichtskommission SAIC, Zhang Mao, am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking.

Die Behörde werde Gesetze vorschlagen und eine Datenbank für striktere Kontrolle anlegen, sagte der SAIC-Chef.