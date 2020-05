Cisco sieht Startschuss für “Internet of Everything” 2014

Cisco hat 2013 eine internationale Studie durchgeführt und kommt zu dem Ergebnis, dass das "Internet of Everything", wie die Firma die nächste Vernetzungs-Welle nennt, bis 2022 weltweit für die öffentliche Hand Einsparungspotenziale und Mehreinnahmen im Wert von 3,4 Billionen Euro bringen soll. Dazu kommen weitere 10,6 Billionen Euro, die für Privatunternehmen an neuem Wert generiert werden sollen. So ergibt sich bis 2022 ein globales Wertschöpfungspotenzial von 13 Billionen Euro. "2014 wird das Internet of Everything abheben. Wir haben heute 1,5 Milliarden Smartphones auf der Welt. Für das kommende Jahr erwarten wir, dass die Zahl der vernetzten Geräte auf 50 Milliarden steigt. Danach nehmen wir die 500 Milliarden in Angriff", sagt Cisco-Manager Michael Ganser gegenüber der futurezone.

In vielen Bereichen ist das Einsparungspotenzial tatsächlich hoch. Allein durch smarte Flugzeuge könnten laut Cisco rund 22 Milliarden Euro an Kerosinkosten eingespart werden. Effizientere Gesundheitssysteme könnten 46 Milliarden Euro bringen. Diese großen und überaus komplexen Systeme lassen sich allerdings nicht von heute auf morgen vernetzen und effizienter machen, schon gar nicht auf der Ebene von Staaten. "Städte und ihre Bürgermeister spielen hier eine wichtige Rolle. Barcelona etwa nimmt eine Vorreiterrolle als Smart City ein. Die Stadt nimmt durch intelligente Beleuchtungs-, Verkehrs-, Parkraumbewirtschaftungs-, Müllentsorgungs- und Wasserversorgungssysteme im Jahr etwa 6,5 Milliarden zusätzlich ein", so Ganser.