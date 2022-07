Conrad schließt fast alle Filialen in Österreich

Nachdem die Elektronikkette Conrad im April bekannt gegeben hat, fast alle Standorte in Deutschland zu schließen, ist nun Österreich an der Reihe: 5 der 6 Filialen hierzulande schließen mit Ende des Jahres. Lediglich der Standort in Linz bleibt bestehen, wie das Unternehmen am Dienstagabend in einer Aussendung bekannt gegeben hat. Weiterhin bestehen bleibt der Online-Shop, wie es heißt.

Grund sei die Corona-Pandemie und der dadurch beschleunigte Wandel zum Versandgeschäft. "Diese Entscheidung ist uns vor allem wegen unserer Mitarbeitenden sehr schwer gefallen, aber letztlich kommen wir an diesen veränderten Einkaufsgewohnheiten nicht vorbei", wird Conrad Österreich Geschäftsführer Markus A. Zettl zitiert.