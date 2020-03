So wenige Flugzeuge fliegen weltweit nur mehr

Das macht sich in den Statistiken bemerkbar, die die Echtzeit-Flugdaten-App Flightradar24 täglich veröffentlicht. Sie konnten am 23. März einen Rückgang des Flugbetriebs um 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr feststellen. Zum Zeitpunkt der Messung befanden sich 7.150 Flugzeuge in der Luft.