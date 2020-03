Corona-Krise: Tesla stellt nun Beatmungsgeräte her

Angesichts der Corona-Krise hat Tesla- und SpaceX-CEO Elon Musk vergangene Woche angeboten Beatmungsgeräte in seinen Werken herzustellen. Die beiden Firmen hätten in Bezug auf Belüftungssystem einige Erfahrung, schrieb Musk auf Twitter: "Wenn nötig, werden wir Beatmungsgeräte herstellen."

Der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio richtete auf Twitter einen dringenden Appel direkt in Richtung Musk: "Unser Land ist mit einem drastischen Mangel konfrontiert und wir brauchen so schnell wie möglich Beatmungsgeräte - wir werden in den nächsten Wochen Tausende in dieser Stadt brauchen", schrieb de Blasio an Musk. Und: "Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen!"