Corona-Krise: Elon Musk bietet an, Beatmungsgeräte herzustellen

Die Aussagen von Elon Musk in Bezug auf die Ausbreitung des Coronavirus haben ihm harsche Kritik beschert. So will der Tesla-CEO, dass seine Mitarbeiter im Tesla-Werk trotz Warnungen am Arbeitsplatz erscheinen. Außerdem hält er die panischen Reaktionen auf die Corona-Krise für weitaus schlimmer als das Virus selbst.

Trotz seiner kontroversen Aussagen, lässt Musk nun mit einem positiven Vorschlag aufhorchen. Von Twitter-Nutzern darauf angesprochen, ob er nicht Beatmungsgeräte für Corona-Patienten herstellen könne, antwortete Musk: "Wenn nötig, werden wir Beatmungsgeräte herstellen."

Tesla könnte Beatmungsgeräte produzieren

Der bekannte Datenjournalist und Gründer von FiveThirtyEight Nate Silver hakte nach und fragte, wie viele Musk denn herstellen will. Tesla und SpaceX hätten in Bezug auf Belüftungssystem einige Erfahrung, antwortete Musk. Beatmungsgeräte seien prinzipiell nicht allzu schwer herzustellen, können aber dennoch nicht augenblicklich produziert werden.