Creative Cloud bringt Adobe Gewinn- und Umsatzanstieg

Der US-Softwarekonzern Adobe hat dank einer kräftigen Nachfrage nach seinen Clouddiensten Gewinn und Umsatz gesteigert. Die Erlöse legten im dritten Quartal um 24 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar (1,98 Mrd. Euro) zu, wie das Unternehmen am Donnerstag nach Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn kletterte um 59 Prozent auf 666,3 Millionen Dollar. Die Zahlen fielen besser aus als von Analysten erwartet. Vor allem das Creative-Cloud-Angebot, in dem unter anderem die populäre Fotobearbeitungssoftware Photoshop enthalten ist, kam bei den Kunden gut an. Der Konzern hat sein Geschäftsmodell von Lizenzverkäufen auf Web-Abos umgestellt und erzielt damit kontinuierlichere und berechenbarere Einnahmen.

Im nachbörslichen Handel gaben die Adobe-Aktien 1,6 Prozent nach. Die Anteilsscheine haben bisher in diesem Jahr 53 Prozent an Wert gewonnen. Informationen von Insidern zufolge verhandelt Adobe derzeit mit dem Cloud-Marketing-Spezialisten Marketo über eine Übernahme. Die Übernahme des Marketing-Spezialisten für Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen würde Adobe dabei helfen, das Cloud-Angebot auszubauen und Microsoft sowie Oracle mehr Konkurrenz zu machen.