"Das Internet der Dinge macht in jedem Bereich Sinn"

Was sind die größten IoT-Kunden von T-Mobile?

Einer unserer größten Kunden ist BMW. Jeder BMW, der produziert wird, hat eine eSIM mit einem Profil von T-Mobile Österreich eingebaut. So bringen wir Internet ins Auto. Über BMW ConnectedDrive werden zahlreiche Dienste in BMW-Fahrzeugen bereitgestellt, die für mehr Fahrfreude und Sicherheit sorgen und das grenzübergreifend in über 50 Ländern. Wir bieten also die Konnektivität und mit Partnern zusammen Hardware und Software.

Sie haben erst vor einigen Tagen Smart Home, also ein IoT-Produkt für den Heimbereich, auf den Markt gebracht. Was darf man sich hier erwarten?

Wir haben seit einem Jahr an einer Smart-Home-Lösung für Endkunden gearbeitet und sie ist jetzt verfügbar. T-Mobile Smart Home ist eine Komplettlösung für den Heimgebrauch, um verschiedenste Geräte und Einrichtungen wie Heizung, Licht oder Rauch- und Bewegungsmelder zu Hause oder unterwegs per App zu steuern. Smart Home integriert dabei verschiedene Funktionen und Hersteller, die sich modular erweitern lassen. Mehr als 240 Geräte können in die App eingebunden werden.

Wie unterscheiden sich IoT-Produkte im Industrie-Bereich?

Hier geht es vor allem darum, Prozesse effizienter zu gestalten durch IoT. Persönlich spannend finde ich es, wenn man neue Business-Modelle kreieren und sich damit von Mitbewerbern differenzieren kann. Während im privaten Bereich immer die Einfachheit der Benutzung als Vorteil von IoT gesehen wird, ist es im Business-Bereich einerseits die Kostenersparnis, andererseits die Unterscheidung von der Konkurrenz durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder.