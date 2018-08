"Das kann für Tesla noch ein böses Ende nehmen"

Angesichts der anhaltenden Verluste und Produktionsprobleme des Konzerns sei es fraglich, ob Musk das Geld tatsächlich aufstellen könne. Für Tesla komme zudem erschwerend dazu, dass es sein früheres Alleinstellungsmerkmal zu verlieren drohe. "Die etablierten Autohersteller haben im Bereich E-Mobilität bereits nachgezogen und verfügen zudem über viel mehr Geldreserven, Investitionsvolumina und Produktionskapazitäten. Tesla wird es sehr schwer haben, langfristig eine Dominanz in der Branche aufzubauen", ist Brezinschek überzeugt.

Die Strahlkraft des Tesla-CEO, der es bisher schaffte, seine Anhängerschaft, aber auch Anleger bei Laune zu halten, wertet der RBI-Analyst als nicht unproblematisch: "Musk kann noch so ein guter Verkäufer oder Visionär sein. Wenn er es nicht schafft, die Vision in Produkte und in eine entsprechende Produktion umzusetzen, kann das für Tesla noch ein wirklich böses Ende nehmen. Weil irgendwann geht der Firma das Geld aus bzw. sind die Enttäuschungen bei Anlegern so groß, dass sie Tesla den Rücken kehren werden."

Größter " Leveraged Buy-out " der Geschichte

Auch Monika Rosen, die Chefanalystin der UniCredit Bank Austria, zeigt sich über die Ankündigung Musks überrascht. "Wenn man tatsächlich vom vorgeschlagenen Kurs von 420 Dollar ausgeht, wäre das der größte fremdfinanzierte Rückkauf der Geschichte. So viel Fremdkapital aufzustellen, ist eine große Herausforderung, zumal der Konzern immer noch keine Gewinne schreibt und viele Anleger weiterhin auf sinkende Kurse setzen", sagt Rosen auf futurezone-Nachfrage.

Dass Tesla-Chef Musk die teilweise kritischen Fragen von Analysten, Anlegern und Journalisten nervt und er lieber ohne den Druck der vierteljährlich publizierten Firmenergebnisse operieren würde, ist kein Geheimnis. Auch in dem am Dienstag veröffentlichten Blogbeitrag hat Musk dies einmal mehr unterstrichen. Das Unternehmen von der Börse zu nehmen, würde sich für Tesla aber ebenfalls als zweischneidiges Schwert entpuppen, sind sich Analysten sicher.