Dell verlässt offiziell Technologiebörse NASDAQ

Mit der Übernahme durch seinen Gründer verlässt der PC-Hersteller Dell die Börse. Das Unternehmen sollte am Dienstag nach US-Handelsschluss von der Nasdaq genommen werden. Gründer Michael Dell übernimmt mithilfe des Finanzinvestors Silver Lake den von ihm gegründeten Konzern für rund 25 Milliarden Dollar (18,14 Mrd. Euro).

Er setzte sich in einem Bieterwettstreit gegen den Investor Carl Icahn durch. Der 48-Jährige Dell kann nun ohne Störfeuer anderer Investoren das Unternehmen in Ruhe sanieren. Die Transaktion ist eine der größten Übernahmen des Jahres. Die Dell-Aktie notierte am Mittag im Verlauf mit 13,86 Dollar. Dell zahlte 13,75 Dollar je Anteilsschein plus ein Sonderdividende von 13 Cent. Zu ihren besten Zeiten erreichte die Dell-Aktie ein Hoch von mehr als 50 Dollar.