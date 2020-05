Icahn gibt auf, Michael Dell darf Firma zurückkaufen

Ein halbes Jahr lang machte Carl Icahn dem Computerunternehmer Michael Dell das Leben schwer. Dell wollte den gleichnamigen PC-Hersteller zurückkaufen, Icahn verlangte einen höheren Preis. Nach Rückschlägen gibt Icahn zu: Die Schlacht um Dell ist wohl verloren.

Michael Dell scheint freie Bahn für den Rückkauf des von ihm gegründeten Computerherstellers zu haben. Der streitbare US-Investor Carl Icahn wird nach eigenen Worten keine weiteren Anstrengungen unternehmen, die Übernahme zu torpedieren. „Gleichwohl sind wir immer noch dagegen“, erklärte Icahn in einem am Montag veröffentlichten Brief an die Dell-Aktionäre. Er will den gebotenen Kaufpreis vor Gericht überprüfen lassen.