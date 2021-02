Deshalb hat Apple gegen ein Birnen-Logo geklagt

6 Monate später ist der Rechtschreit nun beigelegt. Die Birne darf bleiben. Denn wie sich herausstellt, war nicht die Frucht das eigentliche Problem, sondern das Blatt an deren Spitze. Dieses habe dieselbe Form wie das berühmte Apfel-Logo, wenn auch in einem anderen Winkel.

Die Lösung war also, dass Blatt zu verändern. Es ist jetzt an einer Seite flach, was Apple akzeptiert hat. Auf der Website wurde das Logo bereits geändert. In der App soll das neue Logo in den nächsten Wochen ausgerollt werden.