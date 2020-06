Deutsche Bundesnetzagentur plant 2014 Frequenzauktion

Die deutsche Bundesnetzagentur will die Ende 2016 auslaufenden Mobilfunkfrequenzen schon heuer unter den Hammer bringen. Geplant ist die Auktion eines Paketes von mehr als 160 Megahertz.

In einem Eckpunktepapier, das am Dienstag veröffentlicht wurde, kündigte die Behörde an, die GSM-Frequenzen aus den Bereichen 900 und 1.800 Megahertz möglichst schnell für das mobile Internet zur Verfügung zu stellen. Hintergrund ist die geplante Fusion von E-Plus und Telefonica Deutschland.