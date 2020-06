Deutsche Telekom startet europäisches Netz

Technisch sei das Europa-Netz keine Hexerei: In manchen Ländern, wo die Deutsche Telekom (durch T-Mobile) ohnehin mit Mobil- und Festnetz vertreten ist, sei das Pan-Net bereits verfügbar, wie etwa in Kroatien, Ungarn und in der Slowakei. In diesen Ländern werde die gleiche (technische) Sprache gesprochen, nämlich das Internet-Protokoll IP – „Das ist wie die Einführung des Euro“, so Nemat. Derzeit sei es so, dass es bis zu zwei Jahre dauern kann, ein neues Produkt einzuführen – ob TV, Bündeltarife, neue Sicherheitsstandards und so weiter. Künftig können neue Dienste praktisch auf Knopfdruck aufgeschaltet werden, weil eben alle Funktionen in einer Leitung verfügbar sind und von einer Zentrale aus freigeschaltet werden können. Ohne dass ein Techniker kommen und Installationsarbeiten erledigen muss.